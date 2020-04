Napoli, Aurelio De Laurentiis verso il congelamento degli stipendi

La pandemia, lo stop e il campionato sospeso hanno spinto i presidenti dei club di Serie A a congelare gli stipendi di marzo, così come quelli di aprile. Lo farà anche Aurelio De Laurentiis nel Napoli. Lo riporta l’edizione odierna di Repubblica. Non sembrano esserci altre soluzioni. Il regolamento consente i pagamenti fino a 3 mesi e dunque molte società stanno agendo così, accettando di vivere nell’incertezza più totale.

Nel Napoli nessun calciatore è entrato in azione, non ci sono stati né scontri né tentativi di avvicinamento con il presidente. La situazione, però, è complessa, i tesserati lo sanno e ormai attendono solo novità in merito. Difficile che l’emergenza del Coronavirus passi in fretta. Molto probabilmente, prima o poi si scatenerà una nuova polemica sull’argomento. Gennaro Gattuso, intanto, ha deciso di donare il proprio stipendio ai dipendenti che ne hanno più bisogno. La divergenza di idee è sempre più netta, quindi.