Calciomercato Napoli, duello con la Roma per Nikola Milenkovic e Jeremie Boga

La redazione di Sportmediaset ritiene che la Fiorentina sarà la società che dovrà resistere al maggior numero di tentazioni di mercato. Club con ambizioni da grande, ma costretta per varie ragioni a stazionare nella seconda metà della classifica. I viola tremano per l’interesse mostrato dalle big per Gaetano Castrovilli, Bartlomiej Dragowski e Nikola Milenkovic, senza parlare di Federico Chiesa. Sul primo ci sono Inter e Juventus, il portiere è finito nel mirino del Milan, mentre il difensore serbo piace al Napoli.

Bisogna trovare ancora l’erede di Kalidou Koulibaly, che probabilmente lascerà l’azzurro. Anche la Roma, però, sembra aver puntato lo stesso obiettivo. I giallorossi, tra l’altro, stanno sondando il terreno anche per Jeremie Boga, da tempo tra i desideri di Cristiano Giuntoli. L’attuale valore di mercato del giocatore del Sassuolo si aggira intorno ai 20 milioni di Euro, il che lo rende chiaramente accessibili anche alle società con disponibilità economiche più limitate.