CDS – Serie A, Gabriele Gravina pensa a due retrocessioni senza scudetto

L’edizione di oggi del Corriere dello Sport apre in prima pagina con la possibilità di non vedere ripartire il calcio italiano, dopo aver visto la sospensione definitiva in Francia. Gabriele Gravina starebbe pensando a due sole retrocessioni in caso di stop ed inoltre non vorrebbe assegnare lo scudetto.

Nei prossimi giorni la FIGC incontrerà il Comitato Tecnico-Scientifico chiamato ad esprimersi finalmente sul protocollo sanitario. Si tratta di una fase decisiva per capire che cosa farà il Governo. La Serie A chiede di decidere una volta per tutte. Le cronache parlamentari di ieri hanno confermato che il Conte Bis si regge sui fragili equilibri dettati dall’emergenza del Coronavirus. Il calcio che riparte, pur fra innumerevoli limitazioni, darebbe un vistoso, plateale segnale di ritorno verso la normalità. Gabriele Gravina è pronto a mettere il Governo di fronte a un aut aut: basta con i rinvii, ora serve sapere cosa fare per ripartire.