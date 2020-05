GAZZETTA – Napoli, Cristiano Giuntoli punta Marash Kumbulla per sostituire Kalidou Koulibaly

“Governo in campo”. Così titola in prima pagina l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che riporta la linea del Ministro Vincenzo Spadafora. “Intesa sui protocolli o chiudiamo la A”. Tregua della Lega con una lettera del presidente Paolo Dal Pino. Viaggi, tamponi, quarantene: i dubbi degli scienziati sono sempre di più.

In casa Napoli, invece, si parla di Marash Kumbulla, obiettivo di Cristiano Giuntoli. “Qualche mese fa l’accordo con l’Inter sembrava possibile per una cifra vicina ai 20 milioni. Oggi ne serve qualcuno di più: se è vero che il giocatore preferisce la soluzione interista alle pretendenti italiane (Napoli in testa), nelle ultime settimane al Verona sono arrivate ambasciate dall’Everton di Ancelotti e proprio dal Tottenham che dovrà sostituire Vertonghen in uscita”. La valutazione è sui 30 milioni di Euro. Nelle prossime settimane ne sapremo sicuramente di più, ma per il momento il promettente difensore dell’Hellas Verona sembra essere il principale candidato a sostituire Kalidou Koulibaly.