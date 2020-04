Coronavirus, anche la Premier League starebbe per fermarsi definitivamente

in

La ripresa del calcio in Inghilterra è sempre legata a un filo sottilissimo. Il Daily Mail ha pubblicato una notizia secondo la quale i giocatori saprebbero già che stanno svanendo tutte le possibilità di concludere l’attuale campionato. Anche l’Everton di Carlo Ancelotti, quindi, potrebbe fermarsi. Domani si svolgerà una riunione ai massimi livelli con le componenti del calcio per discutere di ripartenza. Dopo una riunione del consiglio dell’EFL, ai capitani dei club e ai rappresentanti della PFA è stato comunicato di riferire ai propri compagni la possibilità della fine.

I problemi legati all’elevato numero di test per il Coronavirus riservati a tutti gli addetti ai lavori favoriscono lo sviluppo di questa ipotesi. I giocatori hanno appreso inoltre che, per quel che concerne i verdetti, il campionato potrebbe adottare anche la soluzione del “merito sportivo” delle squadre. Molte di queste, comunque, ritengono che non si dovrebbe interferire con l’antico sistema di promozione e retrocessione.