Napoli, Aurelio De Laurentiis tra donazioni e litigi in Lega

Solo qualche giorno fa il dottor Paolo Antonio Ascierto aveva annunciato l’intenzione da parte di Aurelio De Laurentiis di aiutare la ricerca. Il presidente del Napoli avrebbe già destinato il suo impegno all’acquisto delle attrezzature necessarie per allestire nuovi posti letto in terapia intensiva e sub-intensiva. Si parla di ventilatori polmonari, caschi Cpap e tubi endotracheali. Un bel gesto da parte del numero uno azzurro, forse un po’ tardivo. Il patron del Napoli, nelle ultime ore, non si è fatto mancare nulla. Nemmeno un piccolo battibecco in Lega.

Nel recente incontro virtuale tra i presidenti di Serie A e dirigenti vari, ADL ha infatti acceso una discussione con Beppe Marotta. Il presidente ha sottolineato quanto non “fosse da imprenditori accorti consentire ai propri dipendenti il permesso di andare a raggiungere le famiglie all’estero”. Pronta la risposta del dirigente nerazzurro, che si è sentito chiamato in causa e ha spiegato che la decisione è stata dettata da un decreto del Governo e dalle norme emanate dalla Regione Lombardia.