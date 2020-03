Calciomercato Napoli, Aurelio De Laurentiis vuole incontrare José Callejon in privato

Il rinnovo di José Maria Callejon rimane ancora congelato, dato che le parti non si sono più aggiornate. Non si tratta certo di una questione economica, ma di progetti e programmi per il futuro. Nonostante le dichiarazioni relativamente positive degli ultimi giorni, sembra che sia previsto un nuovo incontro ad aprile con il Napoli. Il club ha incassato il benestare del calciatore e il suo entourage per restare anche oltre il 30 giugno, a contratto scaduto, per giocare le partite che resteranno.

Non solo: Aurelio De Laurentiis non si arrende e per convincere l’esterno spagnolo a rimanere vuole agire come fatto con Dries Mertens. Il patron azzurro desidera un incontro personale con il giocatore, in privato, solo loro due, per discutere del futuro. Nelle ultime settimane si sono aperti più spiragli per la prosecuzione del rapporto e paradossalmente la situazione di stallo generata dal Coronavirus avrebbe aperto ancora di più la porta.