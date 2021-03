Napoli, Aurelio De Laurentiis sta pensando ai rinnovi di Faouzi Ghoulam di Lorenzo Insigne

in

Aurelio De Laurentiis sta seriamente pensando di rinnovare il contratto a Faouzi Ghoulam dopo l’infortunio. Esattamente sulla falsariga di quanto fece con Gianluca Grava una decina di anni fa. Il Corriere dello Sport fa sapere infatti che il contratto del terzino algerino è in scadenza nel 2022 e di eventuale prolungamento si riparlerà più avanti. Al momento, quella del Napoli è solo un’idea. Bisogna innanzitutto capire come si riprenderà il giocatore dopo l’ennesimo infortunio ai crociati. Faouzi Ghoulam tornerà a disposizione solo nella prossima stagione.

Anche Lorenzo Insigne ha il contratto in scadenza nel 2022 e si sta iniziando a parlare col Napoli del rinnovo. Secondo il quotidiano, la prima offerta della società azzurra sarebbe quella di un quadriennale fino al 2026 con ingaggio di 2,5 milioni, molto meno dei 4 che attualmente il capitano del Napoli percepisce. Le aspirazioni dell’attaccante sono piuttosto importanti, tutto passerà attraverso eventuali qualificazioni in Champions League. Il discorso è rimandato.