Gian Piero Ventura ammette: “Italia-Svezia? Giocherei in maniera diversa e in campo manderei Lorenzo Insigne”

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’ex ct e tecnico del Napoli Gian Piero Ventura. “La costruzione dal basso ha finalità ben specifiche, ove ci siano le possibilità per poterlo fare. Esagerare non fa mai bene però, serve buon senso. Se non si può ripartire dal basso, bisogna calciare avanti. Se inizi il gioco del basso, vuol dire che hai superiorità numerica per poterlo fare si punta alla ricerca dell’uomo libero. Se cerchi sempre di ripartire dal basso, non ci saranno mai giocatori liberi e quindi tocca buttare la palla avanti. Quando ci sono i presupposti per poterlo fare è un vantaggio. Quando i presupposti vengono meno, diventa tutto un rischio. Spetta ai giocatori decidere quando farlo e quando no. Non tutti i giocatori hanno la qualità per poter ripartire dal basso e a volte sarebbe più semplice spazzare”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Italia-Svezia? Giocherei in maniera diversa e quindi in campo manderei Insigne. Ma con i se e con i ma, non si va da nessuna parte. L’Insigne delle ultime partite è devastante, per chi ama il calcio è estremamente piacevole vederlo”.