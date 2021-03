Fernando Llorente confessa: “A Napoli non ho avuto la possibilità di dimostrare completamente quello che so fare”

Fernando Llorente, ex attaccante del Napoli, passato all’Udinese durante l’ultima finestra di mercato invernale, è intervenuto a “Udinese Tonight” parlando della sua esperienza napoletana. “Gattuso e Gotti hanno due modi diversi di vedere il calcio. Gattuso propone sempre di giocare la palla da dietro. L’Udinese, invece, gioca in funzione di come la squadra ospite ci viene a pressare. Se ci pressano tanto giochiamo diretti e saltiamo le linee; se ci lasciano giocare noi giochiamo”.

“A Napoli non ho avuto la possibilità di dimostrare completamente quello che so fare. Ho ancora tanto da dare e tanta voglia di dimostrare e, soprattutto, ho tanta voglia di continuare a divertirmi giocando”, ha aggiunto l’attaccante spagnolo. A Napoli in tanti hanno sottolineato come la cessione dell’ex Juventus sia stata un po’ frettolosa, considerando il momento poco brillante di Andrea Petagna e Victor Osimhen. Fernando Llorente era partito bene in azzurro, ma con l’avvento di Gennaro Gattuso in panchina ha avuto poche chance.