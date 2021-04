Napoli, Aurelio De Laurentiis si è complimentato con la squadra dopo la vittoria sul Crotone

Aurelio De Laurentiis è soddisfatto. Il Napoli ha vinto la quinta partita di fila e, pur soffrendo, ha comunque rifilato altri quattro gol al Crotone in un match tutt’altro che scontato e utile per avvicinarsi alla zona Champions. Oltre che al rito pre-partita per caricare la squadra, il presidente è tornato a complimentarsi dopo la gara, come racconta La Gazzetta dello Sport.

“Aurelio De Laurentiis sì è complimentato con l’allenatore e la squadra per il quinto successo consecutivo e guarda con ottimismo allo scontro diretto di mercoledì, a Torino. Sono giorni delicati anche per il presidente, a prescindere dalla sfida con la Juve. C’è la possibilità che il suo Napoli possa espugnare l’Allianz Stadium e che possa staccare le dirette rivali dal quel quarto posto che è un dentro o fuori per le prime sei della classifica”, si legge sulla rosea. Il rapporto con Gennaro Gattuso, comunque, resta evidentemente insanabile.