Gennaro Gattuso andrà via da Napoli: il mister non ha mai sopportato la ricerca del suo sostituto

Gennaro Gattuso sembra sempre più destinato a lasciare il Napoli, a prescindere da quale sarà il piazzamento finale degli azzurri in campionato. La rottura con Aurelio De Laurentiis che c’è stata all’inizio di questo 2021, quando l’allenatore calabrese non era supportato dai risultati, pare essere insanabile. Il silenzio stampa al quale è costretto il tecnico non può certo migliorare la situazione. Tra le parti pare non ci sia più voglia di andare avanti insieme, come spiega La Gazzetta dello Sport.

“Al momento, non ci sono indizi che possano far credere ad un riavvicinamento delle parti nel caso il pronostico di inizio stagione dovesse avversarsi. Ad essere più determinato è proprio Gattuso che mal ha sopportato il casting autorizzato dal presidente per trovare il suo sostituto. Fino a quando il lavoro verrà supportato dai risultati, nessuna delle parti ha la necessità di chiarirsi, perché entrambe stanno già guardando al futuro escludendo, pare, la possibilità di ritrovarsi”, si legge sulla rosea.