Michele Pazienza è sicuro: “Credo che sia Aurelio De Laurentiis sia Gennaro Gattuso sceglieranno di separarsi a fine stagione”

Michele Pazienza, ex centrocampista di Napoli e Juventus, è intervenuto in queste ore nel corso della trasmissione ‘Arena Maradona’ ai microfoni di Radio Crc: “Gennaro Gattuso è l’allenatore giusto per guidare il Napoli nella rincorsa alla qualificazione alla Champions League della prossima stagione. Il tecnico calabrese sa bene quali sono le difficoltà che ha dovuto affrontare e sono sicuro che trarrà il massimo in questo momento decisivo della stagione”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Ad oggi, però, risulta alquanto improbabile una conferma di Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli nella prossima stagione. “Credo che sia De Laurentiis sia Gattuso sceglieranno di separarsi a fine stagione, purtroppo sono state parecchie le difficoltà in questa stagione. Pirlo? Purtroppo la Juventus non aspetta nessuno, la Juve ha aperto ciclo di rinnovamento, ma a Torino non accettano mai di lottare per una posizione dal secondo al sesto posto”, ha aggiunto il doppio ex del big match che si recupererà mercoledì prossimo.