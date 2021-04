Mario Sconcerti sbotta: “La Juve è un problema all’interno del sistema calcio”

Al Maracanà Show di TMW Radio è intervenuto in queste ore il giornalista Mario Sconcerti, che ha detto la sua sull’ultimo turno di campionato. “Juve? Non è solo Pirlo il problema. Credo che si debba sempre partire dal diritto della Juventus di sbagliare una stagione. L’errore non è grandissimo ma è dovunque. Pirlo è una delle parti, ma le responsabilità vanno suddivise. Ci sono state tante leggerezze, a partire dal caso Suarez, per arrivare poi alla scelta di Pirlo e agli errori sul mercato. Ci sono state tante leggerezze, non ultima la festa con alcuni giocatori. Si è allenato il concetto di squadra e quello di società sulla squadra. Pirlo si sapeva che fosse una scelta azzardata. Meglio un crollo ora che un declino, perché questo ti lascia delle speranze, che magari possono non arrivare. Prima che sulla squadra, le mani vanno messe nella società”.

“Una squadra che arriva quarta è una squadra che ha perso la stagione. Porta solo soldi e ribalta in un’altra stagione. Anche l’Inter non sta facendo un campionato eccezionale. Ha fatto il campionato di una che vuole vincere, le altre non hanno mai fatto concorrenza se non il Milan, che ha mollato da qualche giornata. Siamo un campionato fallito, con 4 miliardi di debiti. Siamo condannati alle seconde scelte. Sono 11 anni che non vinciamo nulla. La Nazionale negli ultimi tre mondiali sappiamo cosa ha fatto. La Juve è un problema all’interno del sistema calcio. Stiamo vedendo come i magnati americani stanno conquistando il calcio italiano. Gli americani non mettono 50-70 milioni in mano a un manager. L’affare lo fanno loro. Non c’è più il presidente mecenate, oggi ci sono imprenditori che vogliono vederci chiaro e vogliono vedere direttamente loro senza dare soldi a qualcuno”.