Napoli, Aurelio De Laurentiis riunisce i 20 club di Serie A: c’è un piano per i dritti tv

Un pranzo fissato per lunedì a Roma: l’invito ai colleghi dei 20 club di Serie A è arrivato direttamente da Aurelio De Laurentiis. Lo riporta la Gazzetta dello Sport. Il presidente del Napoli ha deciso infatti di illustrare pubblicamente il proprio progetto di produzione e distribuzione dei contenuti del massimo campionato, già proposto al presidente di Lega Paolo Dal Pino. Sul campo, invece, gli azzurri preparano la sfida con l’Udinese di domenica sera.

Si verrà a creare dunque una media company, idea già approvata all’unanimità nell’ultima assemblea. Un passaggio che per la Lega prevede anche l’ingresso con quote inferiori al 15% di un private equity mentre Aurelio De Laurentiis vorrebbe realizzare il progetto senza nuovi partner: “Il suo modello prevede una Serie A autonoma che venda a una pluralità maggiore di broadcaster l’evento partita, in modo da aumentare gli incassi”.

