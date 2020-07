Calciomercato Napoli, Cristiano Giuntoli e Aurelio De Laurentiis non vogliono cadere nel bluff di Victor Osimhen

Il Napoli aspetta che l’eventuale bluff di Victor Osimhen si sgonfi. Aurelio De Laurentiis ha dato la sua disponibilità a ritoccare alcuni aspetti sull’ingaggio, ma senza farsi intrappolare in un gioco al rialzo di commissioni. L’agente del giocatore ha però come obiettivo la Premier League per capitalizzare al massimo il passaggio dell’attaccante, ma al Lille non sono arrivate offerte concrete dall’Inghilterra. Le voci che si inseguono sul Liverpool sono contorte e Cristiano Giuntoli non vuole farsi beffare, mentre gli azzurri preparano sul campo la gara con l’Udinese.

“Lo Charleroi – dove Osimhen ha giocato la stagione 2018-19 – è stato già informato dal Lille che è prossima alla conclusione col Napoli la cessione del giocatore, visto che il club belga vanta un 10% di percentuale sulla vendita del club francese. Il cui presidente Gerard Lopez continua a rassicurare il collega e amico De Laurentiis sulla lealtà della sua società e sulla volontà di portare a conclusione questa trattativa”, si legge su La Gazzetta dello Sport.

