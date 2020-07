CDS – “Il Napoli tenta Ciro, la Lazio non lo molla”

La trattativa per Victor Osimhen sembra essere di nuovo in bilico e, secondo il Corriere dello Sport, gli azzurri sembrerebbero pronti a tornare su Ciro Immobile. “Il Napoli tenta Ciro, la Lazio non lo molla”. Secondo il quotidiano, Aurelio De Laurentiis è deciso a puntare sull’attaccante della Nazionale, ma Claudio Lotito lo ritiene incedibile. Nonostante l’attenzione sia catalizzata da Victor Osimhen, il Napoli continua a lavorare su più fronti. Sugli esterni è venuto fuori il nome di Ola Aina, altro nazionale nigeriano, che piace per la duttilità e la capacità di essere un jolly. Cristiano Giuntoli sonda il terreno mentre i giocatori preparano il match con l’Udinese.

Per quanto riguarda Victor Osimhen, serpeggia pessimismo dopo il cambio di agente che ha letteralmente fatto saltare il banco, nonostante il Lille stia provando in ogni modo a mandarlo al Napoli. Si gioca al rialzo parlando con Liverpool, Tottenham e Manchester United. Anche per questo motivo il Napoli è tornato a ripensare a Ciro Immobile. Luka Jovic rimane alla finestra.

