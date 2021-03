Napoli, Aurelio De Laurentiis pensa già a uno tra Maurizio Sarri e Rafa Benitez

Nonostante manchi ancora tanto tempo alla fine della stagione, il Napoli sta programmando le sue strategie in vista della prossima annata calcistica, che probabilmente vedrà un altro allenatore sulla panchina azzurra. La società partenopea dovrà sciogliere quanto prima il nodo dell’allenatore. Gennaro Gattuso sembra destinato a lasciare il club a prescindere da un’eventuale e a questo punto complicatissima qualificazione alla prossima edizione della Champions League, la competizione tanto cara al presidente Aurelio De Laurentiis.

Secondo Radio Sportiva, il presidente azzurro avrebbe già le idee chiare. “Aurelio De Laurentiis è scatenato e sta pensando a due clamorosi ritorni: in pole per guidare gli azzurri ci sono al momento Maurizio Sarri e Rafa Benitez. Il destino di mister Gennaro Gattuso sembra invece ormai segnato. L’allenatore calabrese continuerà a guidare il Napoli fino al termine della attuale stagione, poi si accorderà con un altro club per vivere una nuova esperienza professionale”.