Napoli, senti Enrico Fedele: “Maurizio Sarri verrebbe anche a prescindere dalla qualificazione alla Champions League”

Enrico Fedele, ex procuratore dei fratelli Cannavaro, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli ai microfoni di Televomero soffermandosi sul futuro del club azzurro, che probabilmente passerà anche attraverso la scelta di un nuovo allenatore. “Io l’ho detto anche nei giorni scorsi e lo ripeto: De Laurentiis ha un solo nome in mente per la panchina degli azzurri e cercherà di ingaggiarlo nella prossima stagione. Sto parlando naturalmente di Maurizio Sarri. Il patron degli azzurri vuole portare un grande nome a Napoli”.

“Maurizio Sarri, dopo la sua esperienza al Chelsea e soprattutto a Torino con la Juventus, è migliorato molto. Ha capito che deve essere lui ad adeguarsi ai calciatori che ha a sua disposizione, non il contrario. Tutti, d’altronde, con l’età e le esperienze che fanno nella vita migliorano. Maurizio Sarri verrebbe anche a prescindere dalla qualificazione alla Champions: De Laurentiis lo vorrebbe anche se il Napoli finisse in Europa League”, ha aggiunto Enrico Fedele.