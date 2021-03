Carlo Alvino rivela: “Hirving Lozano sarà convocato per la sfida col Milan”

Carlo Alvino ha fornito sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli alcune notizie sugli azzurri in vista del big match contro il Milan. “Ho una notizia su Hirving Lozano ed è la seguente: il messicano, con ogni probabilità, sarà convocato per la sfida col ‘Diavolo’ e potrebbe giocare anche uno scampolo di match. Non partirà sicuramente titolare, ma ha una ventina di minuti nella gambe e, di conseguenza, potrebbe entrare a partita in corso per riprendere confidenza col terreno di gioco”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Io ho un brutto pensiero nella mente, ma spero vivamente di sbagliare. Kalidou Koulibaly è tra i diffidati: non vorrei che prendesse il giallo contro il Milan e saltasse, di conseguenza, la gara con la Juventus. Naturalmente sarei il primo a gioire qualora le mie paure si rivelassero infondate”, ha aggiunto il giornalista, che nei giorni scorsi aveva già criticato la designazione arbitrale. Ci si aspetta molto dall’incontro con il Milan.