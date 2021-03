Mario Sconcerti ricorda: “Per Gianni Agnelli fu un rammarico non prendere Diego Armando Maradona”

Mario Sconcerti ha parlato ai microfoni di TMW Radio dell’attualità del calcio italiano e di alcuni suoi ricordi relativi al Napoli. “L’Europa League è un parente povero della Champions e siamo ancora agli ottavi di finale. Abbiamo la fortuna di avere però due squadre che sono migliorate tanto rispetto allo scorso anno. Questo ci dà certamente un vantaggio. Non vedo comunque in Europa uno straordinario livello di gioco. Sono diventati tutti abbastanza lenti, le difficoltà viste in Italia le vedo anche in campo internazionale”.

“Feci un’intervista a Gianni Agnelli dopo uno scudetto vinto da Trapattoni. Rimanemmo due ore a parlare di calcio, invece dovevo rimanere solo un quarto d’ora. Dopo qualche mese mi arrivò un’offerta per La Stampa a Torino e alla Gazzetta come vicedirettore vicario. Lì la mia vita cambiò. Ogni tanto mi chiamava per sentire di giocatori e altro. Nel mio piccolo ho avuto la sua stima, un bel rapporto. Maradona? Adorava questo tipo di giocatori e fu un rammarico per lui non prenderlo. La peculiarità? Pensare in grande per fare grande la sua squadra”.