Napoli, Aurelio De Laurentiis al risparmio: monte ingaggi e investimenti da ridurre

La crisi in cui sta versando il calcio internazionale, complice la pandemia del Coronavirus, imporrà anche al Napoli un abbattimento dei costi. In particolare, Aurelio De Laurentiis vuole ridurre il monte ingaggi di circa la metà e sono già da escludere spese folli nelle prossime sessioni di mercato. Dopo l’ingente investimento fatto su Victor Osimhen, bisogna rifiatare.

Assai ipotizzabile che alcuni giocatori vengano ceduti, su tutti Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz, con i quali si spera di poter dare un po’ di ossigeno alla cassa. Il difensore senegalese e il centrocampista spagnolo hanno attirato spesso l’attenzione di altri club negli ultimi anni. A quel punto si insisterebbe per il ritorno di Rafa Benitez, così da riorganizzare il mercato da zero. Quella delle dimissioni di Gennaro Gattuso resta, comunque, un’ipotesi molto remota: il tecnico calabrese ha già lasciato intendere di non pensarci affatto. Il futuro del Napoli è ancora un’incognita.