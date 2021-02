CDS – Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso hanno smesso di avere contatti

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la vittoria della Juventus sul Crotone che vale il terzo posto per la squadra di Andrea Pirlo. “Juve, ci pensa sempre CR7”, una doppietta del portoghese e una rete di Weston McKennie stendono il Crotone di Stroppa. Sulla sinistra spazio alla rielezione del presidente FIGC Gabriele Gravina: “Il secondo tempo di Gravina”. Si parla anche dell’Inter: “Inter, le mosse scudetto”. Spazio anche alla Champions League nel taglio basso con la squadra di Simone Inzaghi che affronta il Bayern Monaco: “Lazio, la notte dei Campioni”.

Occhio al futuro del Napoli. “De Laurentiis e Gattuso non hanno granché da dirsi, qualche frase se la sono scambiata alla vigilia della semifinale di Coppa Italia, poi hanno smesso di avere contatti, anche telefonici, che si sono inizialmente diradati e infine spenti: il contratto dell’allenatore andrà in scadenza a giugno, la tentazione di anticipare il divorzio ha conosciuto momenti peggiori, ed ora soltanto un tracollo contro il Granada finirebbe per spingere ADL a un intervento rapido e doloroso come un comunicato stampa per annunciare un esonero”.