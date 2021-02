GAZZETTA – “Inter golosa”: l’attacco della squadra di Antonio Conte è da record

in

“Inter golosa”. Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna. L’attacco della squadra di Antonio Conte è da record e fa la storia: Romelu Lukaku e Lautaro Martinez guidano un gruppo da 2,5 reti a partita: così l’attuale tecnico ha messo in fila José Mourinho, Giovanni Trapattoni, Roberto Mancini ed Helenio Herrera. C’è spazio anche per i bianconeri nel taglio basso della prima pagina: “Volaldo”. Crotone battuto 3-0 dalla squadra di Andrea Pirlo. Doppietta di Cristiano Ronaldo.

Si parla anche dei biancocelesti con il titolo seguente: “Sfida ai campioni”. Alle 21:00 all’Olimpico arriva il super Bayern Monaco, ma incerottato e con diversi infortuni nei giocatori chiavi. Grande interesse per la sfida tra i due bomber ovvero Ciro Immobile e Robert Lewandowski. Milan, “Ora le canta Ibrahimovic”. I timori della squadra di Stefano Pioli e le ragioni della caduta: i problemi del “Diavolo”. Lo svedese non ci sta e rilancia ancora la sfida: “Ci rialzeremo”.