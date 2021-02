Il commento di Paolo Del Genio: “Non vedo come si possa dire che è meglio andare fuori dall’Europa”

Nel corso di Radio Goal, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto in queste ore il giornalista Paolo Del Genio. “Piano piano stanno per rientrare parecchi giocatori importanti. Io sono sempre dell’idea che al di là di quello che pensiamo tutti per il futuro del Napoli, fin quando Gattuso allena la squadra per la quale io tifo, io spero sempre che lui possa fare un miracolo e possa riprendersi. Spero possa vincere tutte le partite e possa smentire tutte le critiche dei detrattori. Speriamo che dopodomani il Napoli possa fare una rimonta che sarebbe una mezza impresa per come sta il Napoli e non per il valore degli avversari”.

“L’unica certezza è che abbiamo fatto questi due mesi in totale emergenza sia per sfortuna che per errori chiaramente. Ora non è il caso di elencare tutte le cose, sicuramente c’è stata sfortuna ma altrettanto sicuramente ci sono stati errori di gestione dell’organico e anche una valutazione superficiale di come si doveva gestire il mese di gennaio con il mercato aperto. Non vedo come si possa dire che è meglio andare fuori dall’Europa, invece è meglio andare avanti per avere un’altra porta aperta. Tutto può succedere nel calcio ma mi sembra di poter dire che il Napoli guardando le prossime tre partite con il Benevento, con il Sassuolo e con il Bologna potrebbe riprendere la marcia”.