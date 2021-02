Benevento, parla il ds Pasquale Foggia: “Sarà una partita molto sentita anche per me, sono tifoso del Napoli”

A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto in queste ore Pasquale Foggia, ds del Benevento prossimo avversario del Napoli. “Sarà una partita molto sentita anche per me, sono tifoso del Napoli, nato e cresciuto a pochi passi dallo stadio. Sono quelle gare che non mi fanno dormire la notte. Poi oggi lo stadio si chiama Maradona, sarà un’emozione doppia. Momento difficile? Da un lato pensi che se stanno alla grande la perdi, se stanno male pensi che non possano perderle tutte. Il Napoli ha calciatori forti ma noi per come prepariamo le nostre gare stiamo attenti all’avversario e alle nostre caratteristiche”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza.



“Benevento-Roma? Loro sono una squadra molto qualitativa, quindi non bisognava concedere tanti probabilità e stare stretti tra le linee perché loro sono bravi nei passaggi. Fossimo stati più lucidi in qualche ripartenza gli avremmo fatto male. Dieci punti di vantaggio sulla terz’ultima? L’errore è pensarci, questa cosa ci può ammazzare. Se guardiamo i valori di chi ci sta dietro sarà dura pensare di mantenere questo vantaggio. Non dobbiamo mollare, non una partita ma un minuto di una partita. Inzaghi? Quando l’abbiamo preso non aveva fatto benissimo a Bologna ma nel calcio ci si sofferma troppo su quello che hai fatto subito prima. Un allenatore forte che aveva bisogno di sentirsi importante e che aveva bisogno di giocatori funzionali per il suo calcio”