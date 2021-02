Valter De Maggio sottolinea: “Con tutto il rispetto per Edo De Laurentiis, penso che in società servano altri nomi”

Valter De Maggio, giornalista di Radio Goal, ha fatto il punto della situazione attuale degli azzurri su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo. “Con tutto il rispetto per Edoardo De Laurentiis, a cui voglio molto bene, ma penso che in società servano altri nomi. Ci vogliono ex calciatori che sappiano di calcio. L’Inter, per esempio, ha Javier Zanetti. Il Napoli, con tutto il rispetto, ha Edoardo De Laurentiis. Ripeto, non è assolutamente una critica, ma soltanto una constatazione della realtà”.

“Parliamoci chiaro, servono uomini di calcio. In passato il team manager era Gian Paolo De Matteis, adesso se mi dite chi è il direttore sportivo non vi so rispondere. Nel Napoli servono due nomi su tutti: Paolo Cannavaro e Beppe Bruscolotti, un plebiscito per l’ex capitano della squadra di Maradona. Ma anche Hamsik, anche Zola, servono persone che sappiano di calcio in tutte le sue sfaccettature. Guardate l’Inter, ha persino uno come Oriali come team manager”.