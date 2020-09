Napoli, Antonio Corbo è sicuro: “L’addio di Allan ed il suo passaggio all’Everton rappresentano una buona notizia”

Il giornalista Antonio Corbo ha rilasciato alcune dichiarazioni sugli azzurriai microfoni del programma radiofonico ‘Marte Sport Live’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Marte. “L’addio di Allan ed il suo passaggio all’Everton rappresentano una buona notizia per i napoletani. Perché il giocatore ha anteposto i suoi interessi personali a quelli della squadra”.

“Saltato il trasferimento al Paris Saint-Germain, divorato dalla delusione, Allan è cambiato ed ha reso molto meno nelle ultime stagioni. Il fatto che abbia finalmente messo d’accordo la sua voglia di guadagnare e la sua voglia di giocare, per come la vedo io, è una buona notizia per il Napoli”, ha aggiunto il noto giornalista ed opinionista sportivo, editorialista de ‘La Repubblica’, al termine del suo intervento radiofonico odierno. Imparata la lezione con Allan, adesso il Napoli dovrà fare di tutto per evitare di far svalutare anche Kalidou Koulibaly. Il cartellino del difensore si avvicinava a un valore di 100 milioni solo un anno fa.