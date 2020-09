CDS – Francesco Totti prepara il ritorno: “Io e la Roma siamo destinati a ritrovarci”

“Juve, Suarez gratis” è il titolo con cui si apre l’odierna edizione del Corriere dello Sport in riferimento ad uno degli obiettivi dei bianconeri. “L’attaccante del Barcellona vuole dieci milioni a stagione. Dzeko l’alternativa. L’uruguagio può arrivare a Torino ma con il cartellino a costo zero. Pirlo a caccia del centravanti da affiancare a Dybala e CR7. Per Higuain due soluzioni: Usa o Qatar”. Intanto, Francesco Totti chiama Dan Friedkin e apre a un ritorno con la nuova proprietà: “Io e la Roma siamo destinati a ritrovarci”. E il club non chiude la porta.

Brahim Diaz da Pioli, mentre Antonio Conte sogna solo Arturo Vidal. Spazio al mercato in entrata delle due squadre milanesi. Se da una parte il calciatore del Real Madrid è ad un passo dal vestire rossonero, dall’altra parte l’Inter ancora deve intavolare una trattativa col Barcellona per regalare il cileno al “Biscione”. Antonio Conte ha già allenato Arturo Vidal alla Juventus.