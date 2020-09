Calciomercato Napoli, secondo Carlo Alvino gli azzurri sono concentrati sulle cessioni

Carlo Alvino, ha detto la sua sul mercato azzurro ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal. “Dalle informazioni in mio possesso, il Napoli, in questo momento, è concentrato sulle cessioni non sui colpi in entrata. La società partenopea ha un grosso ventaglio di nomi per quanto riguarda il difensore centrale che acquisterà. Ieri sera abbiamo parlato di Senesi, un calciatore attenzionato dalla società partenopea in vista della prossima stagione agonistica”.

“Ma non c’è solo lui, si parla anche di Sokratis, ma fossi in voi non mi fossilizzerei su certi nomi. In questo momento non ci sono calciatori incedibili. Aspettiamoci di tutto dal mercato. Chi decide di interrompere la sua storia con il club, la società deve mettere in condizione il giocatore di andare via. Vedremo cosa accadrà. Oggi il Napoli ha salutato Josè Maria Callejon, un calciatore di grande livello che arrivò in azzurro nello scetticismo generale, non vedremo più i suoi famosi tagli per Insigne”.