Napoli, Antonello Perillo crede in Hirving Lozano: “Per me è come se fosse un nuovo acquisto”

Antonello Perillo, giornalista Rai, è intervenuto nelle ultime ore nel corso della trasmissione “Il Sogno Nel Cuore” in onda su Radio Crc, per parlare del Napoli. “Complimenti al Napoli di Gennaro Gattuso per la vittoria di ieri a Bologna. L’uomo in più è stato Hirving Lozano. Per me è come se fosse un nuovo acquisto. E’ stato bravo Gattuso a rivitalizzarlo. Carlo Ancelotti, invece, non riusciva a farlo esprimere al meglio”.

In occasione della vittoriosa trasferta di Bologna, sono andati in tribuna sia Mario Rui sia Faouzi Ghoulam per scelta di Gennaro Gattuso. Dopo la partita, il mister ha svelato ai microfoni di Sky Sport il motivo dell’esclusione parlando di atteggiamento poco convincente dei due durante gli ultimi allenamenti. Un po’ come era accaduto in precedenza ad Allan e allo stesso Hirving Lozano. “E’ un segnale che il Napoli punta molto su Elseid Hysaj. Mi sento di sbilanciarmi: secondo me Hysaj resterà a Napoli”, ha aggiunto Antonello Perillo.