Juventus-Napoli, sentenza posticipata ai prossimi giorni: c’è ottimismo

L’avvocato Mattia Grassani, che si è occupato del ricorso degli azzurri per rigiocare Juventus-Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “Un dibattimento di durata monstre, extra large, a mia memoria sull’omologazione del risultati di una gara, mai si era dedicato tanto tempo. Il dibattimento è stato soddisfacente, abbiamo messo in campo anima e cuore per spiegare che le partite si devono giocare sul campo. Nessun altro precedente si è concluso con lo 0-3 a tavolino ed il punto di penalizzazione, questo concetto ribadito in più modi con le centralità delle ASL con tante altre società di situazioni analoghe, questo è stato il tema dominante. (…) Siamo fiduciosi del fatto che la corte abbia compreso, altrimenti il Napoli sarebbe l’unica società a subire un’iniqua decisione”.

22/11/2020

“Contrariamente alla prassi, che è quella di pubblicare la sera stessa il dispositivo, i giudici hanno preferito una decisione che sia completa delle motivazioni, in questo modo la decisione sarà comprensibile da tutti i soggetti del mondo sportivo. De Laurentiis a aperto le schermaglie in quanto era il proprietario del club, poi il sottoscritto è intervenuto per la difesa tecnica. (…) Il Napoli, in questa vicenda, altro non è che la vittima del reato e non l’autrice, ha fatto quanto ogni cittadino dovrebbe fare. Il calcio non può vivere al di sopra della società. (…) L’esempio di ieri ha dimostrato che non ci si può che attenere a quello che le ASL dicono e solo nel caso di Juve-Napoli questo non è accaduto, con un’inaccettabile sanzioni. L’appello, secondo noi, ha buona ragione di concludersi positivamente per il Napoli, anche per ristabilire la regolarità”.