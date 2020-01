Napoli, Allan crede nella Coppa Italia: “È una competizione non lunghissima, dobbiamo dare una gioia ai tifosi”

Nonostante il momento difficile, in casa Napoli si continua a guardare agli obiettivi stagionali, ridisegnandoli continuamente partita dopo partita. Per gli azzurri, ad ogni buon conto, resta la Coppa Italia la meta più facilmente raggiungibile. Anche Allan ne è sicuro e ne ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale della società. “Dobbiamo cercare di centrare un obiettivo! È una competizione non lunghissima, dobbiamo cercare di arrivare fino in fondo e dare una gioia ai tifosi che la meritano”.

Gli azzurri dovranno affrontare il Perugia negli ottavi di finale. In caso di passaggio del turno, ai quarti si dovrebbe incontrare la Lazio. Il Napoli è stato tra le poche squadre a riuscire ad aggiudicarsi questo trofeo nell’ultimo decennio, spezzando proprio insieme alla Lazio l’egemonia nazionale della Juve. L’ultima Coppa Italia azzurra risale al 3 maggio 2014, tristemente passato alla storia per gli scontri che hanno preceduto e posticipato la finale.