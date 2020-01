Calciomercato Napoli, Luca Marchetti spiega: “Per Sofyan Amrabat si rinvia”

Nel corso del suo ultimo editoriale per Tuttomercatoweb, il giornalista Luca Marchetti di Sky Sport ha parlato anche del Napoli. Le ultime operazioni concluse hanno attirato una grande attenzione sugli azzurri, che sono riusciti a muoversi abilmente nell’ombra. “Diego Demme. 12 milioni di euro più bonus al Lipsia 5 anni di contratto a lui da circa 2 milioni più 500 mila euro di bonus per il centrocampista italo tedesco. Sta per arrivare l’accordo definitivo con il Celta per Lobotka. Gli spagnoli hanno infatti individuato il sostituto (Guido Rodriguez del Club America). Il Napoli è arrivato a 21 milioni di euro più bonus e questa nuova offerta dovrebbe bastare. Con il giocatore naturalmente l’accordo già c’è: contratto da 5 anni a 1.8 a stagione. Per Amrabat invece si rinvia, per ora non si fa. Manca l’accordo con il giocatore. Il nodo è rappresentato dagli anni di contratto e dalla presenza (o meno) della clausola”. A poco a poco, comunque, il Napoli si sta già rinforzando.