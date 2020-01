Calciomercato Napoli, lo scambio tra Matteo Politano e Fernando Llorente può avvenire

Il futuro di Matteo Politano continua a far discutere. Gli addetti ai lavori sono già sicuri: l’esterno non resterà all’Inter. Non c’è più spazio per lui con Antonio Conte, che ha dimostrato di poter consolidare il primo posto e lottare per lo scudetto anche senza di lui. Per questo motivo la società nerazzurra cerca opportunità per liberarsene sul mercato. Milan e Fiorentina si sarebbero affacciate alla finestra, ma non vogliono sganciare i 30 milioni chiesti dai nerazzurri in estate. Sullo sfondo rimane sempre il Napoli: Matteo Politano può trasferirsi all’ombra del Vesuvio solo in prestito rientrando nel fantomatico scambio con Fernando Llorente di cui si parla ormai da un mese. La priorità è per la cessione a titolo definitivo, ma gli azzurri vogliono pensarci bene. Lo spagnolo non ha affatto reso male finora, tuttavia servono esterni per il 4-3-3 di Gennaro Gattuso. L’interista, dal canto suo, sogna un posto in Nazionale e ha tutta la motivazione che serve al Napoli.