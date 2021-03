Napoli, Alex Meret in bilico: il portiere sta pensando di raggiungere Carlo Ancelotti all’Everton

Dubbi sui portieri in casa Napoli. In questa stagione Alex Meret ha disputato solo 18 partite, mentre nelle altre gli è stato preferito David Ospina. Il ballottaggio va avanti da tempo, ma in estate verrà risolto dal nuovo allenatore, chiunque egli sia, che dovrà scegliere uno dei due. Nei match che più contano il colombiano è sempre stato avvantaggiato e sulla carta sarebbe lui il titolare. L’estremo difensore italiano potrebbe finire dunque in Premier League, dove c’è Carlo Ancelotti del quale è un pupillo. La pista che porta all’Everton, pertanto, non è da escludere, malgrado un contratto che scada nel 2023.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Alex Meret è ancora oggi convocato regolarmente in Nazionale da Roberto Mancini. Complici i problemi di Pierluigi Gollini all’Atalanta, le chance di strappare la maglia da terzo portiere ai prossimi Europei non sono remote, ma adesso la corsa sarà su Alessio Cragno del Cagliari. Perdere l’Europeo sarebbe la più grande delusione stagionale per l’estremo difensore del Napoli.