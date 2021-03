Falso allarme per Dries Mertens: l’infortunio alla spalla non è preoccupante

Tutto a posto per Dries Mertens. L’attaccante azzurro era uscito al 56° minuto dal campo nel corso di Repubblica Ceca-Belgio dopo una contusione alla spalla, che ha comportato un fastidio alla clavicola. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, il giocatore si sarebbe messo in contatto con lo staff sanitario del Napoli per tranquillizzare i medici e soprattutto Gennaro Gattuso. Martedì sera c’è Belgio-Bielorussia e il club partenopeo si augura che cautelativamente lui possa non essere in campo. Mercoledì è invece previsto il rientro a Napoli, mentre giovedì Dries Mertens sarà regolarmente a Castel Volturno dopo essersi sottoposto al tampone, così come previsto dal protocollo.

Il problema fisico occorso al giocatore, insomma, non era così preoccupante e il commissario tecnico Roberto Martinez l’avrebbe sostituito soltanto a scopo precauzionale. Ora, ovviamente, si attendono altre notizie ufficiali dal Belgio, ma per fortuna l’infortunio non è stato grave. Dries Mertens dovrebbe essere regolarmente in campo contro la Juventus il prossimo 7 aprile.