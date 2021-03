TUTTOSPORT – Napoli, Gennaro Gattuso ha quasi recuperato Kostas Manolas e Andrea Petagna

“Italia Mondiale”. Questo il titolo in prima pagina dell’edizione odierna di Tuttosport. La Nazionale di Roberto Mancini questa sera sarà impegnata in Bulgaria nel secondo turno del Gruppo C di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Oggi sarà anche il giorno della partenza del campionato del mondo di Formula 1 e del Motomondiale.

In casa Napoli, intanto, Gennaro Gattuso sta lavorando a Castel Volturno insieme alla sua squadra, ovviamente priva dei nazionali. Il suo obiettivo è quello di recuperare quanto prima in toto Kostas Manolas, recentemente rientrato da un infortunio. Occorre averlo nuovamente al top e risistemarlo accanto a Kalidou Koulibaly in occasione della sfida contro la Juventus del prossimo 7 aprile. Fuori da un mese e mezzo ormai, anche Andrea Petagna è quasi pronto a tornare in campo. In questi giorni sta svolgendo parte degli allenamenti in gruppo e parte del lavoro personalizzato. Per il prossimo impegno con il Crotone tornerà a disposizione di Gennaro Gattuso.