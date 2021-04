Napoli, Alessandro Renica sbotta: “Con le offese personali verso Gennaro Gattuso si è andati oltre”

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’ex difensore del Napoli Alessandro Renica. “Con le offese personali verso Gattuso si è andati oltre. Avevo capito le sue potenzialità, ha tante attenuanti quest’anno. Il Napoli ha avuto tante defezioni in attacco, il reparto fondamentale di una squadra che crea così tante occasioni. La mancanza conseguente dei risultati non è da attribuire all’allenatore. Il compito dell’allenatore è quello di permettere i giocatori a fare gol, poi se i calciatori sbagliano non è colpa del tecnico. Ci vuole poco a distruggere tutto, dopo però il difficile è a ricostruire”.

“Il primo gol del Napoli contro la Samp è un capolavoro di tecnica e passaggi, facciamo i complimenti invece di dire che Ranieri non è bravo, dimenticando che ha vinto un campionato in Premier col Leicester. Sono tutti innamorati di Guardiola, ma non mi sembra che negli ultimi anni abbia vinto così tanto al City”, ha aggiunto l’ex calciatore.