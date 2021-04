Franco Causio osserva: “Gennaro Gattuso ha fatto un gran lavoro a Napoli. Gli è mancato un appoggio societario”

Franco Causio, ex calciatore della Juventus e campione del mondo a Spagna ’82, è intervenuto in queste ore durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo. “Quest’anno la stagione è anomala. La volata Champions non c’è mai stata negli anni passati e invece quest’anno c’è. Non sappiamo mai come andranno le giornate a causa dei tamponi, dei positivi. Il campionato è bello, esaltante ma complicato. Conte? Lo conosco da quando era nella primavera del Lecce. Non ha mai mollato, figuriamoci se lo fa adesso”.

“Gattuso ha fatto un gran lavoro a Napoli. Gli è mancato un appoggio societario, se il Napoli avesse avuto questo, oggi avrebbe qualche punto in più”, ha aggiunto Franco Causio. Insomma, per “Ringhio” gli estimatori non sembrano mancare mai. Per ora, però, tutti i presupposti lasciano pensare a una prossima separazione tra il mister e la società guidata da Aurelio De Laurentiis.