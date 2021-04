Mimmo Carratelli difende Gennaro Gattuso: “Alcuni giornali e giornalisti sono stati troppo ingenerosi e volgari”

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo, è intervenuto in queste ore il giornalista Mimmo Carratelli, che ha detto la sua sul momento attuale del Napoli. “Alcuni giornali e giornalisti sono stati troppo ingenerosi e volgari contro Gattuso. Non si può dire: ‘Cacciate Gattuso!’. Il tecnico non merita un trattamento del genere, restiamo un po’ tranquilli. Il Napoli ha avuto un periodo di sbandamento che è arrivato proprio dopo la sconfitta immeritata contro l’Inter all’andata, seguita dall’altra k.o. con la Lazio all’Olimpico”.

“Napoli-Inter? L’Inter di oggi è un po’ come l’Inter di Herrera, una squadra molto chiusa che sfrutta i suoi attaccanti. Non regalerà niente al Napoli domenica, ma gli azzurri staranno bene in campo”, ha aggiunto il giornalista. Ormai Gennaro Gattuso si sta avvicinando al momento della verità. Ancora poche settimane e, con tutta probabilità, sarà il tecnico stesso ad allontanarsi definitivamente dalla piazza azzurra.