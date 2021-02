Mimmo Malfitano rivela: “Secondo me Walter Mazzarri sarebbe felicissimo di ritornare”

Il giornalista Mimmo Malfitano ha parlato della situazione del Napoli su 1 Station Radio. “Finora De Laurentiis ha evitato decisioni d’istinto, di pancia, meditando bene. Il Napoli è in gioco ancora per tre obiettivi, se consideriamo piazzamento in Champions, Europa League e Coppa Italia. Mi auguro naturalmente che il Napoli batta l’Atalanta, potrebbe rappresentare un’ottima iniezione di fiducia per il futuro prossimo. Mazzarri? Senza voler fare autocelebrazioni, ma sono stato il primo a parlarne. Secondo me potrebbe rappresentare la soluzione ideale in caso di esonero di Gattuso. Basti ricordare ciò che ha fatto l’allenatore toscano a Napoli, che mantiene anche un rapporto speciale coi tifosi azzurri. Ma non vedo Walter in veste di traghettatore, perché stiamo parlando di uno dei più bravi allenatori in Italia. Potrebbe essere l’ideale per far partire invece un ciclo importante per il post-Gattuso”.

“Contatti? Secondo me Mazzarri sarebbe felicissimo di ritornare. Lui è uno che non si fa condizionare dalle tensioni, dall’aspetto ambientale. Ma voglio comunque ribadire che le responsabilità maggiori sono dei calciatori e non di Gattuso, al quale auguro ogni fortuna. Cosa succede a livello progettuale a Napoli? Non è una novità che il club vive una sorta di regime monarchico, non ha una struttura ben definita nei ruoli e mancano raccordi tra le parti. La stessa posizione di Giuntoli è molto incerta. De Laurentiis ha sempre operato per elevare il progetto tecnico, certo. Di sicuro ci si aspettava qualcosa in più da Sarri quando lottava per lo scudetto (con l’alibi dell’albergo di Firenze) o da Ancelotti”.