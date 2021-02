Atalanta-Napoli 2-0 all’intervallo: gli azzurri non riescono quasi mai ad arrivare sul fondo

Il Napoli si presenta a Bergamo per cercare la qualificazione alla finale di Coppa Italia. Niente difesa a 3, in avanti c’è il tridente con Victor Osimhen. Nei minuti iniziali Lorenzo Insigne trova le uniche due conclusioni degli azzurri: prima il colpo di biliardo tipico del repertorio, che però riesce male, poi la botta da fuori che termina di poco a lato. L’Atalanta lascia l’iniziativa al Napoli e copre alla perfezione tutti gli spazi.

Non appena si ritrova con un minimo di libertà, l’ex Duvan Zapata pesca il jolly e al 10′ spara una fucilata da fuori area sulla quale David Ospina è impotente. Dopo 5 minuti ci pensa Matteo Pessina a raddoppiare: l’imbucata centrale di Robin Gosens e il passaggio smarcante dello stesso Duvan Zapata, che aveva attirato su di sé la retroguardia partenopea, lasciano l’ex Verona a tu per tu con il portiere azzurro. Fuori Elseid Hysaj per infortunio, dentro Mario Rui. Gli ospiti faticano enormemente a costruire e avanzano in campo in maniera velleitaria. All’intervallo è 2-0 per l’Atalanta.