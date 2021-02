TUTTOSPORT – “Atalanta, con il Napoli assalto finale”

“Atalanta, con il Napoli assalto finale”. Titola così in prima pagina l’edizione odierna di Tuttosport. Nello spazio dedicato alla semifinale di ritorno di Coppa Italia si legge: “Gasperini stasera a Bergamo cerca il bis dell’impresa riuscita nel 2019. Napoli in emergenza, Gattuso si gioca il futuro”. Apertura dedicata allo 0-0 che permette alla Juventus di accedere alla finale di Coppa Italia: “Juve d’acciaio!”.

Il quotidiano si interroga sui rapporti attuali tra Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso. “Quella reazione post sconfitta a Verona ha lasciato il segno e ha condizionato il cammino successivo della squadra azzurra. Dopo il 3-1 del Bengodi, il presidente andò su tutte le furie e prese la decisione che bisognava cambiare tutto e subito, sia l’allenatore sia il ds Giuntoli. Decisione legittima, ma si concesse la leggerezza di confessare a qualche giornalista quella sua volontà, oltre a raccontare di contatti con Benitez, Allegri, Spalletti ecc. Poi, come gli succede sempre, è tornata la calma nei suoi pensieri. Troppo tardi, perché tutti ormai avevano letto che Gattuso aveva le ore contate, anche i calciatori che avvertirono la debolezza del loro coach di fronte alla società”.

