Michele Pazienza è sicuro: “La Juve ha fatto una scelta precisa, con la consapevolezza di dover ringiovanire la rosa”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto in queste ore Michele Pazienza, doppio ex di Napoli e Juventus: “Corsa Champions? Mancano troppe partite per un verdetto definitivo. Quest’anno può essere un campionato diverso. L’Inter ha un buono scarto sulla seconda. Pirlo? La Juve ha fatto una scelta precisa, con la consapevolezza di dover ringiovanire la rosa. Avevano alla Juve la certezza che ci sarebbero state queste difficoltà, ora ci vorrà del tempo per riportare la Juve a quei livelli. La Juve si è mossa su giocatori di qualità ma non pronti da subito”.

“Lanciare lungo per Cavani, Lavezzi ed Hamsik? Ti facevano sentire forte per sfidare chiunque. Il Pocho era uno che era forte di gambe e di testa. Hamsik di un’intelligenza unica dal punto di vista tattico, riusciva a dare un grande equilibrio alla squadra. Cavani? Aveva una forza incredibile, l’attacco alla profondità era una passeggiata”.