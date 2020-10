Michele Criscitiello si affida al regolamento: “Juventus-Napoli, da protocollo, andava giocata”

Michele Criscitiello è tornato a parlare del caso di Juventus-Napoli nel suo ultimo editoriale per TMW. “Queste Nazionali ammazzano tutto. Ammazzano un sistema. Con i ritardi che abbiamo accumulato e con l’Europa alle porte, perdere tempo e sprecare un week end così è roba senza senso. Tutto questo per vedere delle partite inutili e senza appeal. La settimana è servita, però, a dividere la discussione su Juventus-Napoli e su come rispettare i protocolli per portare a termine il campionato. La Federazione, mai come questa volta, ha dimostrato grande fragilità e incertezza. Come se l’unico pensiero in testa sia quello delle elezioni federali. Gravina dovrebbe preoccuparsi più di come trovare un’intesa con Governo e Leghe e meno della sua poltrona che doveva durare due anni e che adesso vuole prolungare buttando la palla in tribuna”.

“Primo passo: Juve-Napoli. Sarà la settimana decisiva. Come finirà? Gravina si è schierato ufficiosamente con Agnelli e De Laurentiis non l’ha presa affatto bene. Questa volta, però, la politica deve restare fuori dalle decisioni e bisogna rispettare il protocollo altrimenti questo campionato rischia di finire a novembre e come tutti sapete non possiamo permettercelo. Il sistema andrebbe al collasso; siamo già vicini. Juventus-Napoli, da protocollo, andava giocata. Il Napoli non si è presentato e la Federazione non può rinviare la decisione. Deve mettere tutto agli atti e far rispettare ciò che c’è scritto. Il rischio concreto è che molte gare verranno rinviate con l’aumentare dei casi ma, tornando al tema precedente, la Serie A non può permetterselo. De Laurentiis ha le sue ragioni, nessuno lo discute, ma sicuramente dei club di Serie A è forse uno di quelli messo meglio e la procedura seguita fa acqua da tutte le parti”.