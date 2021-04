Michele Criscitiello rivela: “Cristiano Giuntoli piace alla Fiorentina. Al Napoli Gianluca Petrachi”

Michele Criscitiello, Tuttomercatoweb.com, ha parlato anche del Napoli nel suo ultimo editoriale. “Il Napoli guarda al futuro e il progetto di ridimensionamento è assai probabile se non dovesse arrivare il quarto posto. Tra Gattuso e De Laurentiis è finita. Questo lo abbiamo capito da Verona. Forse anche prima. Chi parla di Gattuso verso Monza inventa fantasie. Possibilità? 0,00000%. Si potrebbero separare anche le strade tra il Napoli e Giuntoli. Il ds piace alla Fiorentina e non solo. Il Napoli sta valutando diversi nomi per la panchina e la scrivania”.

“Come direttore sportivo piace Gianluca Petrachi. Non è il solo della lista ma in quella lista è ben posizionato. Petrachi ha fatto un miracolo a Torino e i miracoli si certificano quando te ne vai e non quando sei al comando. Anche a Roma ha fatto un grande lavoro e solo il tempo gli ha dato ragione. Vedere che oggi la Roma spende 20 milioni di euro per le procure dei calciatori ti fa capire che nelle società i presidenti hanno bisogno di direttori sportivi bravi”.