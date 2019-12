Meret agli Europei: un vantaggio su Gollini

Alex Meret sta conoscendo un’ascesa non indifferente negli ultimi tempi. Oltre ad aver conquistato i pali del Napoli, è convocato fisso nella Nazionale italiana, in cui ricopre il ruolo di terzo portiere. Non da solo, però. Da alcuni mesi è chiaramente aperto il ballottaggio con Gollini dell’Atalanta, considerando che Donnarumma e Sirigu sono già sicuri del posto. tra i 23. Emiliano Viviano, ex portiere di Bologna, Sampdoria e SPAL, ha detto la sua in merito ai microfoni di Soccermagazine.

“Mah, chi la spunterà non lo so. Secondo me stanno facendo tutti e due da Dio, è ovvio che Meret da un certo punto di vista è avvantaggiato perché ha giocato in Europa, sono due anni che è a Napoli. L’Atalanta si sta affacciando adesso alla Champions League e sicuramente Napoli è una piazza più importante di Bergamo, però io penso che per il ruolo di terzo portiere Mancini deciderà non solo per il rendimento, ma anche in base ad altre cose”, ha dichiarato Viviano.