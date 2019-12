Nuovo corso per Insigne

Le incomprensioni con Carlo Ancelotti sono alle spalle per Lorenzo Insigne. Con il cambio di allenatore, il numero 24 spera di vedere nuove disposizioni tattiche e Gattuso sembra più che propenso ad accontentarlo. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, nel 4-3-3 del tecnico calabrese il capitano azzurro tornerà nella sua posizione preferita, da esterno sinistro puro. Negli ultimi tempi Insigne è stato più volte oggetto di fischi, ma il suo rendimento dovrebbe cambiare.

Invero, l’attaccante è finito anche al centro delle voci di mercato. Tuttavia, per il giocatore sarebbe deleterio trasferirsi adesso. Gli Europei sono vicini e Insigne è uno dei titolari dell’Italia di Mancini. In questi mesi l’attaccante dovrà dunque fare di tutto per riconquistare la fiducia dei tifosi partenopei. Per riuscirci, l’ideale sarebbe segnare qualche goal utile per far guadagnare al Napoli qualche posizione in classifica. Gli azzurri rischiano di rimanere fuori persino dalla zona Europa League e sarebbe un’onta inaccettabile per De Laurentiis.