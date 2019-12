Fonseca risponde su Hysaj

Elseid Hysaj potrebbe lasciare Napoli a gennaio. Da tempo, infatti, il nome del terzino albanese è accostato alla Roma. Come noto, in casa giallorossa ci sono diversi dubbi sulla permanenza del capitano Florenzi, poco utilizzato dal nuovo tecnico Fonseca. Le preoccupazioni dell’esterno tuttofare di Acilia riguardano soprattutto la Nazionale. Per non perdere il treno per gli Europei, Florenzi deve giocare e per questo motivo potrebbe accettare la corte della Fiorentina nel mercato di gennaio. Di conseguenza, Hysaj sarebbe un ottimo rinforzo per la “Lupa”.

Nella conferenza della vigilia di Fiorentina-Roma, tenutasi a Trigoria, Fonseca ha risposto a una domanda sul tema, che includeva un giudizio su Hysaj. “Io non voglio parlare di giocatori di altre squadre. Non abbiamo parlato con Florenzi della Nazionale. Abbiamo parlato di Roma, ma della Nazionale no”. Sabato scorso, prima di Roma-SPAL, il mister giallorosso aveva risposto tranquillamente a un quesito analogo su Petagna. Relativamente a Hysaj, però, l’allenatore portoghese è apparso molto più abbottonato.